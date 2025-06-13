Профессор Баранов удивился расширению списка нецензурных слов

Доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов высказал свое удивление по поводу расширения списка нецензурных слов, которые теперь запрещены в российских СМИ. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам эксперта, некоторые слова, дополнительно включенные в перечень, не имеют тесной связи с повседневной речевой практикой и употреблением в обществе.

Специалист пояснил, что в русском языке существует четыре основных нецензурных корня, каждый из которых обладает своими особенностями в стилистике и жанровом использовании. Некоторые из них подвергаются культурным и правовым ограничениям.

Как отметил профессор, новые изречения относятся к другим стилистическим регистрам: они грубые, неприличные, бранные или диалектные. Поэтому такая классификация и вызвала удивление у Баранова, добавил сайт KP.RU.