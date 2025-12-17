Профессор Айвар рассказала, что закон обязывает салоны возмещать ущерб за некачественную стрижку

Когда стрижка не соответствует ожиданиям клиента, он имеет право на возмещение ущерба. В случае явных дефектов или несоответствия длины и формы волос согласованным пожеланиям можно воспользоваться положениями закона «О защите прав потребителей». О том, как действовать в таких ситуациях, рассказала профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Life.ru .

Эксперт подчеркнула, что при оценке качества услуги важно опираться не на эмоции, а на доказательства того, что мастер не обеспечил согласованный результат.

По словам специалиста, закон позволяет требовать исправления недостатков, снижения цены, повторного выполнения услуги или возмещения расходов на исправление у другого мастера. При существенных недостатках можно отказаться от договора и потребовать возврат денег.

Чтобы подтвердить свои требования, клиент должен сохранить чек об оплате, переписку с салоном и документы, где зафиксированы пожелания по стрижке. Рекомендуется также делать фото и видео в день стрижки при естественном освещении, чтобы зафиксировать дефекты.

Если салон отказывается признать ошибку, можно обратиться за независимым подтверждением к специалисту из другого салона. Также важно заявить о недостатках сразу и направить письменную претензию.

При отказе салона удовлетворить требования клиент может обратиться в суд, ссылаясь на соответствующие статьи закона «О защите прав потребителей», подчеркнула Айвар.