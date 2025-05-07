Профессор Абанкина: в регионах нет спроса на инженерные направления

Расширение числа бюджетных мест на инженерные направления происходит в регионах, но спроса на них нет, сообщила профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, выбор будущей профессии происходит у школьников заранее — в момент, когда они определяются с профильными классами.

«Например, чтобы переключиться на технические направления, нужно в соответствующем профильном классе учиться и выбрать физику для ЕГЭ. Поэтому резких изменений за год мы не ожидаем», — пояснила эксперт.

Профессор подчеркнула, что большинство ребят из регионов едут учиться платно в Москву и Санкт-Петербург, вместо того чтобы поступить на бюджет по инженерным направлениям на малой родине.