Профессор Абанкина сообщила о росте интенсивности труда учителей

Профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала в эфире радиостанции « Говорит Москва », что интенсивность труда учителей возросла на 20–25%.

По словам эксперта, ситуация стала следствием увеличения количества учеников в классах и высокой нагрузки на педагогов.

«Как только сняли ограничения по максимальной наполняемости классов в 25 человек, то у нас классы стали 30 и 35 человек. То есть интенсивность труда учителя тоже возросла на 20-25%», — пояснила специалист.

Она также напомнила, что зарплаты в регионах не увеличиваются и с трудом дотягивают до средней, несмотря на возросшую нагрузку. В результате молодежь уходит из школы, и учителей становится все меньше.