Профессию научного стеклодува назвали одной из самых редких в России

В России есть профессии, которые мало кому известны. Специалисты в этих областях работают в узких нишах, где конкуренция минимальна, а зарплаты часто выше средних по рынку, пишет Ura.ru .

Например, научный стеклодув создает лабораторную посуду и художественные изделия из стекла. Таких специалистов в России немного — от тысячи до полутора тысяч, из них сто-сто пятьдесят работают в научных лабораториях. Их зарплата — от 65 тысяч до 160 тысяч рублей в месяц, а мастера авторских студий могут зарабатывать до 300 тысяч рублей.

Другая редкая профессия — специалист по квантовым вычислениям. В России в этой области работают менее трехсот человек. Они разрабатывают квантовые алгоритмы и программируют квантовые процессоры. Зарплата таких специалистов варьируется от 150 тысяч до 400 тысяч рублей, а профессионалы высокого уровня могут получать до 600 тысяч рублей в месяц.

Экологический криминалист — еще одна необычная профессия. Эти специалисты расследуют экологические преступления, такие как незаконные вырубки, загрязнения водоемов и браконьерство. В России в этой сфере работают менее двухсот человек. Их доход в среднем составляет от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц, а в федеральных структурах — до 200 тысяч рублей.

Также среди редких профессий можно выделить биоремедиатора, биоинформатика, писца древних манускриптов, фальеровщика (переплетчика редких книг), реставратора берестяных грамот и гляциолога. Все эти специальности требуют глубоких знаний и навыков, и специалисты в этих областях очень востребованы.