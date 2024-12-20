Профессии программиста и брокера назвали самыми высокооплачиваемыми в Петербурге

В Санкт-Петербурге больше всех зарабатывают DevOps-инженеры, брокеры и агенты по недвижимости. По данным СМИ , их медианная зарплата превышает 200 тысяч рублей.

Также в число наиболее высокооплачиваемых специалистов входят системные аналитики и программисты. Средний доход системных аналитиков составляет 172 900 рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Зарплата программистов увеличилась на 6% и достигла 154 400 рублей.

Рабочие специальности, такие как геодезисты и прорабы, также вошли в десятку лидеров по уровню зарплаты. У геодезистов зафиксирован рекордный рост зарплаты — 23%, теперь они получают до 126 100 рублей. Прорабы увеличили свой доход на 21%, их зарплата достигает 121 300 рублей.

Начальники производства в строительной отрасли стали получать на 19% больше — до 119 400 рублей, а машинисты — на 21% больше (до 113 тысяч рублей). Благодаря этим изменениям данные профессии вошли в топ-20 самых высокооплачиваемых специальностей.