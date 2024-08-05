В список попала промышленность. Наиболее востребованными специальностями являются инженер-конструктор, дизайнер одежды, слесарь, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, токарь.

Направление оптовой и розничной торговли также подходит соискателям, желающим как можно скорее заняться трудовой деятельностью. Среди наиболее актуальных вакансий — менеджер по продажам, работник торгового зала, специалист по маркетплейсам.