«Профессии будущего»: на стресс-собеседовании важно держать эмоции под контролем

Некоторые наниматели проверяют соискателя с помощью провокационных и неожиданных вопросов. Как вести себя на стресс-собеседовании, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова «Газете.ru».

Она посоветовала держать эмоции под контролем и оставаться сосредоточенным. Кроме того, можно уточнить намерения интервьюера, если тема разговора кажется неуместной.

По словам специалиста, на провокации, связанные с личной жизнью, отвечать не следует. Лучше указать на желание говорить об опыте и профессиональных качествах, добавил сайт «Аргументы и факты».

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