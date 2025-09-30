Професор Финансового университета Сафонов призвал планировать пенсионные накопления заранее

С каждым годом вопрос о будущей пенсии становится все более актуальным для многих россиян. Люди задумываются о том, как обеспечить себе достойную старость и не зависеть только от государственных выплат. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал KP.RU , что для достойной пенсии необходимо начинать планировать пенсионные накопления заранее.

«Причины „счастья“ на пенсии связаны с ростом пенсионного обеспечения. В более поздний период это уже возможность заниматься своим здоровьем, а также участвовать в программах активного долголетия», — отметил экономист.

Сафонов считает, что один из способов обеспечить себе достойную пенсию — приобрести квартиру для сдачи в аренду. Также он предлагает вкладываться в образование и здоровье детей, чтобы в будущем они могли помогать родителям.

«Единственный и самый эффективный способ обеспечить достойную пенсию — это сохранение здоровья и высокой квалификации, позволяющих получать достойную зарплату и длительно находиться на рабочем месте после достижения пенсионного возраста», — заключил профессор.