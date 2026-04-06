Профайлер Петров подчеркнул важность коммуникации для карьерного роста

Несмотря на высокую компетентность и стабильные результаты, некоторые сотрудники не достигают карьерного роста. Профайлер и эксперт в области оперативной психологии Александр Петров объяснил «Известиям» , почему талантливые специалисты могут долго оставаться на одной должности.

По его словам, руководитель оценивает не только эффективность сотрудника, но и его потенциал — способность брать на себя больше ответственности. Многие работники застревают в роли исполнителей: они фиксируют проблемы, но не предлагают решений, выполняют задачи, но не демонстрируют стратегическое мышление. Поэтому руководство не видит в них кандидатов на повышение.

Еще одной причиной отсутствия карьерного роста может быть «ловушка эксперта». Глубокое погружение в профессию мешает переходу к управленческим функциям, и компании не всегда готовы продвигать сильных специалистов, опасаясь потерять их в текущей роли.

Петров подчеркнул важность коммуникации. Даже самые сильные идеи могут остаться без внимания, если сотрудник не умеет правильно донести их до руководства и говорить на понятном ему языке.