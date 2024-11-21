Профайлер Анищенко заявил, что под «богатым» смехом скрывается презрение и ухмылка

В Сети набирает популярность новый тренд на так называемый «богатый» смех. Он якобы отличается размеренностью и глубиной звуков. На самом деле имитация хохота состоятельных людей строится на презрении и отвращении, отметил профайлер Илья Анищенко в разговоре с Life.ru.
Он назвал ребячеством попытку связать смех с уровнем дохода. На его тонацию влияет только отношение человека к объекту, который вызвал у него позитивные эмоции.
Зачастую люди, сами того не замечая, подкладывают под хохот миллионеров пренебрежение и ухмылку властного человека на какими-то жизненными мелочами, отметил эксперт поведенческого анализа.
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