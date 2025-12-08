Профайлер Анищенко рассказал, что распознать зависть можно по микровыражениям гнева, отвращения и презрения на лице
Профайлер и эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко рассказал RT, как можно определить зависть по поведению человека.
Зависть — это сложное чувство, включающее в себя гнев, отвращение и презрение. Эксперт отметил, что важно следить за микровыражениями этих эмоций на лице человека в момент похвалы или обсуждения успехов.
«Тут могут проявляться сарказм, насмешки, прямое отрицание успехов. Человек вроде бы радуется, но радость неконкурентная», — подчеркнул профайлер.
По словам Анищенко, если человек делает комплименты, но при этом завидует, его поведение также будет неконкурентным. В таких ситуациях важно обращать внимание на мимику и интонацию голоса, чтобы понять, искренняя ли улыбка у человека или же она социальная и натянутая.