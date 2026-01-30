Профайлер Анищенко рассказал, что нарциссы склонны сводить любые разговоры к обсуждению самих себя

Профайлер и эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в интервью RT поделился методами определения нарциссизма по внешним признакам.

По его словам, нарциссы — это люди, склонные к постоянному самолюбованию и имеющие истероидную тенденцию к получению внимания извне. Анищенко отметил, что многие профессии, такие как актерская деятельность, модельный бизнес и блогинг, предполагают необходимость вовлечения аудитории, что может способствовать развитию зависимости от внимания.

«Кто-то даже может привлекать к себе внимание через негатив. Но как только просмотры упали — начинается депрессия», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что такие люди придают большое значение своему внешнему виду и склонны сводить любые разговоры к обсуждению самих себя. Кроме того, они могут манипулировать эмоциями других, используя приемы, такие как давление на жалость или обиженность из-за недостатка внимания.