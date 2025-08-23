Проекты благоустройства Челябинской области выиграли федеральный конкурс

Минстрой России назвал пять победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из Челябинской области. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс».
Среди лауреатов оказались концепции из города Снежинск («Событийная площадь озера Синара»), Аша («Цветок Урала»), Трехгорного («Парк поколений»), Южноуральска («Новая энергия Ю») и поселка Сим («Изумрудная лагуна»).
Каждый проект направлен на формирование привлекательных общественных пространств, способствующих улучшению качества жизни населения и развитию туризма. Участники конкурса получили финансовую поддержку федерального бюджета для дальнейшей реализации своих инициатив.
