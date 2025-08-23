Проекты благоустройства Челябинской области выиграли федеральный конкурс

Минстрой России назвал пять победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из Челябинской области. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» .

Среди лауреатов оказались концепции из города Снежинск («Событийная площадь озера Синара»), Аша («Цветок Урала»), Трехгорного («Парк поколений»), Южноуральска («Новая энергия Ю») и поселка Сим («Изумрудная лагуна»).

Каждый проект направлен на формирование привлекательных общественных пространств, способствующих улучшению качества жизни населения и развитию туризма. Участники конкурса получили финансовую поддержку федерального бюджета для дальнейшей реализации своих инициатив.