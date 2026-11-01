Проект «Здоровая семья» в Новгородской области перейдет на зимний режим

Губернаторский проект «Здоровая семья» в Новгородской области перейдет на зимний формат работы с 16 ноября по 30 апреля. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на главу региона Александра Дронова.

Организацию выездных приемов врачей в холодный сезон обсудили на оперативном совещании в областном правительстве. Ключевой задачей определили создание теплых и комфортных условий ожидания для жителей.

С начала лета медицинские бригады 23 раза выезжали в округа. В июле проект расширили: жителям стали доступны УЗИ брюшной полости, анализы крови, скрининг на гепатит C, измерение внутриглазного давления и телемедицинские консультации узких специалистов. В Великом Новгороде осмотры организовывали во дворах, а в округах также работал мобильный стоматологический комплекс для детей.