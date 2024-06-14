Проект «Вечерней Москвы» патриотический клуб «Живая история» получил всероссийскую награду

Проекту «ВМ» патриотический клуб «Живая история» вручили всероссийскую награду. Церемония прошла накануне, передала «Вечерняя Москва».

Проект создали, чтобы познакомить учеников старших школ с историей России и ее столицы. Одной из главных задач состоит в том, чтобы развивать у учащихся умения и навыки, помогающие искать и анализировать исторические сведения, а также формировать у них способности, с помощью которых они смогут пресекать попыткам фальсифицировать исторические факты.

В проекте приняли участие более 200 российских школьников.

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