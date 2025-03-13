Проект «Территория здоровья» запустили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует проект «Территория здоровья». О нем рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета по здравоохранению города Дмитрий Ченцов в беседе с газетой «Петербургский дневник».
Как отметил эксперт, цель проекта — информирование граждан о важности участия в профилактических мероприятиях и диспансеризации. Часть активностей проходит в необычных локациях, например на территории торговых центров, сообщил сайт RT.
Инициатива включена в программу «Серебряный возраст». Поддержку мероприятию оказывает поликлиника № 40, подчеркнул Ченцов.
Глава Люберец проверил строительство поликлиники на 300 посещений в смену
Российские бойцы начали создавать анонсированную Путиным санитарную зону в Сумской области
Врип главы Серпухова провел встречу с жителями в школе № 13
Администрация Фрязина проведет встречу с жителями 20 марта
Жителям Подмосковья напомнили главные факторы успешной карьеры в IT
Главу челябинского Центра медицины катастроф отстранят после массового ухода врачей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте