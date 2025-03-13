Проект «Территория здоровья» запустили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует проект «Территория здоровья». О нем рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета по здравоохранению города Дмитрий Ченцов в беседе с газетой «Петербургский дневник».

Как отметил эксперт, цель проекта — информирование граждан о важности участия в профилактических мероприятиях и диспансеризации. Часть активностей проходит в необычных локациях, например на территории торговых центров, сообщил сайт RT.

Инициатива включена в программу «Серебряный возраст». Поддержку мероприятию оказывает поликлиника № 40, подчеркнул Ченцов.

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