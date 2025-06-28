Проект строящегося межрелигиозного центра представили в Коммунарке

В Коммунарке на юго-западе Москвы представили проект Межрелигиозного духовно-просветительского центра. Он объединит четыре религиозных комплекса — исламский, православный, иудейский и буддийский. Об этом сообщил ТАСС .

Центр станет не только местом молитвы, но и образовательной площадкой, где можно будет больше узнать о культуре и религиозных традициях народов России. Как рассказал глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, в составе комплекса также планируют создать реабилитационный центр для участников СВО. Проект реализуют при поддержке президента России и правительства Москвы.

Директор проектного центра МАРХИ Алексей Капустин рассказал об архитектурных деталях будущего комплекса, по его словам, площадь исламской части будущего комплекса составит 27 тысяч квадратных метров. На презентации также прошел круглый стол с участием представителей религий, военных священников, ветеранов СВО и общественных деятелей.