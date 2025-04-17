Проект РИАМО «Герои-военкоры» посвятил статью памяти писателя Александра Бека

Родился Александр Бек в 1903 году в Саратове. Перед началом Великой Отечественной войны он работал корреспондентом газет «Известия» и «Комсомольская правда». С первых дней войны Бек отправился добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвуя в тяжелых боях под Вязьмой, где продолжал вести записи о фронтовой жизни и сражениях.

Самым известным произведением Бека стала повесть «Волоколамское шоссе», повествующая о битве под Москвой осенью 1941 года. В центре сюжета — уникальная тактика «спираль Момыш-Улы», разработанная генерал-майором Иваном Панфиловым и блестяще реализованная командиром батальона Бауржаном Момыш-Улы. Советские бойцы сумели сдержать мощный натиск немецких войск, выигрывая драгоценное время для обороны столицы.

Повесть получила признание не только в СССР, но и за рубежом. Ее почитателями были кубинские революционеры Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара, которые считали книгу «Волоколамское шоссе» обязательной для прочтения.

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