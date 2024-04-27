Проект «Путь волонтера» представили на форуме «Кадры решают все» в Коломне | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:50 Проект «Путь волонтера» представили на форуме «Кадры решают все» в Коломне Подмосковный фонд «Подари подарок» запустил проект «Путь волонтера»

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Стать волонтером для оказания помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поможет новая образовательная программа, подготовленная фондом «Подари подарок» из городского округа Краснознаменск. Новую платформу авторы инициативы представили на II туристическом бизнес-форуме «Кадры решают все» в Коломне. Презентацию подготовили участники федеральной программы «Мастерская новых медиа».

Обучать будущих участников добровольной помощи начнут в июне после запуска платформы «Путь волонтера». Там можно найти единомышленников из разных регионов страны, а также современные технологические решения для помощи нуждающимся. Кроме того, авторы инициативы — фонд «Подари подарок» — поделятся своим опытом и наработками.

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«У нашего благотворительного фонда накопился богатый опыт, и мы решили передать его тем, кто хочет стать волонтером, но не знает, как это сделать, с чего начать, как организовать команду, грамотно выстроить процессы», — рассказала руководитель благотворительного фонда «Подари подарок» Лариса Безвербная.

Помощь от организации уже получили 1540 нуждающихся семей в 42 регионах России.

Проект «Путь волонтера» поможет участникам завести новые знакомства и собрать собственные команды для улучшения своих организационных навыков. Под руководством наставников такие группы работают в разных регионах, оказывая посильную помощь.

«Обучение от фонда „Подари подарок“ создано для того, чтобы объединить волонтеров. Поддержка таких мероприятий важна не только офлайн, но и онлайн. Продвижению таких добрых инициатив уделяет внимание федеральная программа „Мастерская новых медиа“, — заявила продюсер, ведущая „Дома Хорошо!“ на Москва FM 92.0 и подкаста „Путешествуй!“, участница „Мастерской новых медиа“ Амалия Акопова.

Она подчеркнула, что на организованном форуме фонд нашел новых партнеров среди специалистов из сфер туризма и бизнеса, с которыми запланировал серию мероприятий и акций.