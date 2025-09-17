Проект прибайкальской усадьбы представили на Восточном экономическом форуме

Проект «Дальневосточный гектар» существует уже девять лет. На недавнем Восточном экономическом форуме представили новую возможность его реализовать и стать владельцем собственной усадьбы недалеко от озера Байкал.

Новый коттеджный поселок разместился в Кабанском районе Бурятии на берегу Селенги. Локация подойдет любителям множества видов досуга: от рыбалки до прогулок на катерах.

«Сельские территории сегодня выходят на новый уровень значимости: именно они становятся пространством для долгосрочных инвестиций, устойчивого роста и международного партнерства», — подчеркнул руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников.

Разработки проекта формируют новый облик сельских поселений, которые позволят развивать регион. Ознакомиться с решениями могли не только главы российских регионов, но и представители 75 мировых стран и территорий, в том числе ключевые игроки.

Всего Дальний Восток благодаря мерам государственной поддержки привлек более пяти триллионов рублей частных инвестиций.