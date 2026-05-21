Проект «Общественный огород» с арендой грядок стартовал в Москве и Петербурге

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга получили возможность выращивать урожай в черте города. В городах стартовал проект «Общественный огород», сообщило Ura.ru.
Участникам доступны готовые грядки в парках. В этих местах можно не только заниматься садоводством, но и посещать лекции агрономов, обмениваться опытом и отдыхать на свежем воздухе.
Общественный огород — это участок в городской черте, где желающие могут арендовать грядку на лето. Организаторы проекта предоставляют инструменты, поэтому не нужно перевозить лопату и лейку через весь город. Почва и рассада обычно уже подготовлены, остается только сажать.
