Проект об адаптации слепоглухих людей к цифровому миру запустили в соцсетях

Проект к Международному дню слепоглухих запустили в интернете. С 27 июня по 7 июля пользователи ОК смогут узнать, как люди с нарушениями зрения и слуха адаптируются в обществе и как на их жизнь влияют цифровые технологии.

В группе «Социальные проекты ОК» и группе фонда «Со-единение» будут выходить материалы, посвященные адаптации слепоглухих. Зрители узнают, как такие люди пользуются соцсетями, как им в повседневной жизни помогает искусственный интеллект и с какими сложностями они сталкиваются в цифровом пространстве.

Кроме того, состоится стрим с участием врачей, которые расскажут, как сохранить зрение в старшем возрасте и что делать, если с ним возникли проблемы. Цель проекта — привлечь внимание к проблемам слерпоглухих людей, помочь понять их особенности и потребности.