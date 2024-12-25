Проект о периоде охлаждения для кредитов рассмотрят в ГД в приоритетном порядке

Чтобы оградить россиян от мошенников, в России разработали и внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить при выдаче кредита «период охлаждения». Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег, указал парламентарий.

Через такие схемы, по информации одного из крупнейших банков страны, в этом году у россиян похитили 250 миллиардов рублей.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — подчеркнул Володин.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей предлагается установить этот период в размере четырех часов. Для сумм от 200 тысяч рублей — в размере 48 часов.

Это время, по словам Володина, люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости кредита, консультаций с родственниками и друзьями.

«Если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию. Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», — заключил он.