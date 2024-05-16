Проект «Московское долголетие» открыл свыше 600 групп по вокалу | 360°

Общество 16 мая 2024, 18:05 Проект «Московское долголетие» открыл свыше 600 групп по вокалу

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Проект «Московское долголетие», запущенный в столице, открыл более 600 групп для занятий по вокалу. Об этом сообщила «Москва.ру».

Занятия в группах преподают профессионалы, педагоги по вокалу и музыканты. Пенсионеры учатся петь и выступать на сцене. Некоторые из них приходят в группы для личного удовольствия, чтобы пообщаться и научиться новому.

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Принять участие можно как очно, так и в формате онлайн-урока. За время существования групп в них записались 12 тысяч человек.

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