Проект «Каждый важен»: учителя признали дефицит компетенций в области профилактики школьного буллинга

Большинство педагогов испытывает недостаток профессиональных инструментов и подготовки для предотвращения травли среди школьников. Об этом рассказала «Известиям» эксперт антибуллингового федерального проекта «Каждый важен» Анна Макарчук.

«Наше исследование среди 1,5 тысячи педагогов в рамках всероссийской антибуллинговой программы Центра «Каждый важен» показало, что именно нехватка специальных знаний и доступных методов профилактики больше других факторов препятствуют педагогам эффективно предотвращать травлю», — подчеркнула специалист.

Разработки специальных учебных курсов и внедрение действенных профилактических программ признаны ключевым фактором успешной борьбы с проявлениями агрессии и издевательств в образовательной среде, добавила Макарчук.