Проект Финансы Mail стал обладателем премии «Сильное слово» в сфере финансовой журналистики

«Мы внимательно изучаем то, что пишут СМИ о нашей компании, что комментируют наши эксперты и выделяем наиболее значимые и охватные истории», — отметили представители «Финама».

Оценивается скорость публикации, проработка темы, креативный подход к освещению вопроса, охват и другое.



Премия может быть присуждена как изданию в целом, так и отдельным авторам.