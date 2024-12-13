Проект Финансы Mail стал обладателем премии «Сильное слово» в сфере финансовой журналистики

Проект Финансы Mail получил премию «Сильное слово» в области финансовой журналистики, учрежденную ФГ «Финам». Проект отметили в номинации «Популяризатор финансов».

«Мы внимательно изучаем то, что пишут СМИ о нашей компании, что комментируют наши эксперты и выделяем наиболее значимые и охватные истории», — отметили представители «Финама».

Оценивается скорость публикации, проработка темы, креативный подход к освещению вопроса, охват и другое.

Премия может быть присуждена как изданию в целом, так и отдельным авторам.

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