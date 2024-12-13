Проект Финансы Mail стал обладателем премии «Сильное слово» в сфере финансовой журналистики
Проект Финансы Mail получил премию «Сильное слово» в области финансовой журналистики, учрежденную ФГ «Финам». Проект отметили в номинации «Популяризатор финансов».
«Мы внимательно изучаем то, что пишут СМИ о нашей компании, что комментируют наши эксперты и выделяем наиболее значимые и охватные истории», — отметили представители «Финама».
Оценивается скорость публикации, проработка темы, креативный подход к освещению вопроса, охват и другое.
Премия может быть присуждена как изданию в целом, так и отдельным авторам.
Краснодарские аптеки сообщили о дефиците физраствора
«Совершенно другой я». Боец с позывным Гончар рассказал о пережитом за «ленточкой»
Украинские боевики попытались ударить дальнобойными ракетами по Донецку
АТОР назвал остановку продажи туров в Абхазию «воспитательной работой»
Спецпосланник Трампа рассказал, когда может закончиться украинский конфликт
Трамп обсудил прекращение конфликта на Украине с Белым домом и украинскими властями
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте