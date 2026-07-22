Продукты подорожали в России

«Руспродсоюз»: минимальная месячная корзина продуктов подорожала почти на 8%

С начала 2026 года месячная корзина продуктов питания подорожала в России до 8107,15 рубля, на 7,9%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Самые высокие значения показателя зафиксировали в Камчатском крае и на Чукотке. Там минимальный набор продуктов на человека подорожал до 13 443,6 и 20 689,8 рубля соответственно.

Наименьшие суммы продемонстрировали Саратовская область — 6 624 рубля и Мордовия — 6 461,3.

В Санкт-Петербурге стоимость минимальной продуктовой корзины оценили в 9 480,6 рубля, а в Москве — 9 737,4 рубля.

В «Руспродсоюзе» уточнили, что при расчете учитывали 33 наименования продуктов, среди них рыба, мясо, яйца, молочные продукты, хлеб, мука, сахар, крупы, фрукты и овощи.

Ранее стало известно, что яйца в России рекордно подешевели в июне — до 9,6% от своей прежней стоимости.