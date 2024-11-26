Продолжение строительства метро до «Площади Свободы» в Нижнем Новгороде оценили почти в 1,7 млрд рублей

В Нижнем Новгороде начали поиск подрядчика, который возьмется за проходку перегонных тоннелей от станции метро «Горьковская» до станции «Площадь Свободы». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте госзакупок.

Максимальную стоимость контракта оценили 1,68 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит почти за год, с 13 июля 2025 года и до 7 июня 2026 года, выполнить работы по проходу тоннеля между станциями.

Отмечается, что изначально их планировали завершить к концу следующего года, но потом сроки сдвинули. Подрядчика, который выиграет аукцион, назовут 20 декабря.