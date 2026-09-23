Продюсер Старцева рассказала, как преодолеть страх публичных выступлений

Страх перед публичными выступлениями — распространенное явление, которое может мешать профессионалам демонстрировать свои знания и навыки. Однако этот страх можно преодолеть, сказала продюсер, телеведущая и автор телевизионных проектов Елена Старцева в беседе с «Вечерней Москвой» .

Эксперт Старцева утверждает, что не нужно избавляться от волнения — это естественная мобилизующая реакция. Главное — научиться действовать, несмотря на страх.

Основа успеха — подготовка. Сформулируйте одну главную мысль для аудитории и подкрепите ее двумя-тремя аргументами с понятным примером. Репетиция вслух перед зеркалом или запись на телефон помогут найти сложные термины и длинные предложения.

Снизить тревогу поможет изучение условий площадки: узнайте тайминг, формат (эфир или запись) и личность модератора заранее. Во время речи используйте физические приемы: обе стопы на полу, расправленные плечи и выдох длиннее вдоха.

Не стремитесь к безупречности. Зрителям важнее ясность и искренность спикера. Начинайте практику с коротких выступлений перед коллегами, чтобы мозг перестал воспринимать публичность как угрозу.