Продюсер Ратников назвал Екатеринбург и Нижний Новгород самыми концертными регионами России

Гастрольная деятельность в российских регионах в значительной степени зависит от эффективности местных промоутеров. Об этом заявил НСН руководитель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Он отметил, что самые успешные концертные рынки находятся в таких городах, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар и Ростов-на-Дону. Теперь этот список добавил и Новосибирск, который прежде никогда не выделялся.

Высокая концертная активность в этом городе, вероятно, связана с работой энергичной промоутерской компании, которая начала действовать более активно. Также стоит отметить, что в Новосибирске имеется хорошая инфраструктура для спортивных и концертных мероприятий.