Продюсер Пригожин признался, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса | 360°

07 мая 2024, 19:44
Продюсер Пригожин признался, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет смотреть «Евровидение» из-за чрезмерной политизации конкурса. Об этом он рассказала в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, конкурс перестал нести какую-либо смысловую нагрузку. К тому же, на «Евровидении» в последнее время представляют банальные и вымученные песни, подчеркнул Пригожин.
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Отмечается, что ежегодный конкурс «Евровидение» стартовал в шведском Мальме. Он пройдет с 7 по 11 мая.
Евровидение
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