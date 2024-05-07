Продюсер Пригожин признался, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса | 360°

Общество 07 мая 2024, 19:44 Продюсер Пригожин признался, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса

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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет смотреть «Евровидение» из-за чрезмерной политизации конкурса. Об этом он рассказала в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, конкурс перестал нести какую-либо смысловую нагрузку. К тому же, на «Евровидении» в последнее время представляют банальные и вымученные песни, подчеркнул Пригожин.

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Отмечается, что ежегодный конкурс «Евровидение» стартовал в шведском Мальме. Он пройдет с 7 по 11 мая.