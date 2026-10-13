Продюсер Михеев сообщил о выходе второго альбома «Рэп Взвод 2.0: Без границ»

12 октября на всех платформах вышел второй альбом проекта «Рэп Взвод 2.0: Без границ». Об этом сообщил генеральный продюсер проекта Андрей Михеев в беседе «Петербургского дневника» .

В записи приняли участие Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец, группы «Лампасы», «Алкоголь После Спорта», Паша Нэро, Сайга, КИТ, РИЧ, «Дайте Два» и другие. Также в альбоме звучат действующие военнослужащие ВС РФ: Сомальон Батали, ГраУ, ЯнMars, Тимур Танкист и Данил Илюшкин.

«Первый альбом критиковали за однообразие, но вы делали его не для критиков. Изменилась ли ваша позиция сейчас, после смены концепции на втором диске „Рэп Взвод 2.0: Без границ“?» — рассказал Михеев о реакции на новую работу.

По словам Михеева, второй альбом будет сложнее критиковать за однообразие — скорее справедливы будут упреки в излишней эклектике. Концепция диска построена на расширении музыкальных, смысловых и аудиторных границ.