Продюсер Левитина: экономия на специалистах по организации свадеб испортит торжество

Практически любую свадьбу испортит экономия на профессиональных организаторах мероприятий. Об этом рассказала ивент-продюсер Анастасия Левитина в беседе с News.ru.

По словам эксперта, отсутствие опыта в организации торжеств зачастую приводит к выбору некачественных услуг. При этом настоящие профессионалы обладают обширными связями на рынке и эффективнее ведут переговоры с подрядчиками.

Также свадьбу испортят отсутствие собственных представлений пары о свадьбе их мечты и невнимательность к деталям, отметила Левитина.

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