Продюсер Калантаров указал, что в 2025 году фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет в Петербурге

Продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров в интервью ИА НСН объяснил принципы ротации регионов, в которых проходит фестиваль. Он подчеркнул, что фестиваль ежегодно перемещается по федеральным округам России, чтобы охватить максимальное количество территорий и познакомить зрителей с театральным искусством.

Калантаров указал, что в 2025 году фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, а направление «Большой дебют» состоится в Калининграде. Он подчеркнул, что такое расположение связано с созданием культурных и образовательных кластеров, которые открываются в разных регионах России по распоряжению президента.

Таким образом, Калантаров подчеркнул, что фестиваль не ограничивается двумя столицами, а движется по всей стране, обеспечивая равный доступ к искусству для всех регионов.