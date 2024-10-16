Продюсер Финкельштейн: выступление Джареда Лето в России пока не планируется

Американская группа 30 Seconds to Mars и ее солист Джаред Лето пока не планируют выступать в России в ближайшее время. Слухи о возможном концерте исполнителя опроверг глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с ИА НСН .

Он напомнил, что Лето обещал приехать в Россию только после завершения конфликта на территории Украины. Организация концерта в текущих условиях — это сложный момент, требующий огромных финансовых затрат, сказал Финкельштейн

Кроме того, потребуется решить вопросы с визами и логистикой. От одного желания артиста ничего не зависит. У него есть группа, менеджеры, фан-клуб и прочее, добавил продюсер.