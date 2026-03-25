Продюсер Дусмухаметов указал на важную роль российского рейтинга сериалов в индустрии

Продюсер Вячеслав Дусмухаметов в беседе с «Известиями» подчеркнул значимость российского рейтинга сериалов, разработанного компанией «Медиалогия». По его словам, ранее продакшн-студии сталкивались с трудностями из-за отсутствия объективных данных о предпочтениях аудитории.

«[Продакшн-студии — ред.] работали вслепую, либо у тебя есть хороший знакомый на платформе, который „по тайне“ тебе говорит, что все хорошо», — отметил он.

Дусмухаметов напомнил, что в прошлом для оценки популярности сериала приходилось ориентироваться на продажи дисков на рынке «Горбушка». Теперь же существует более точный инструмент — российский рейтинг сериалов.

Проект «Универ», продюсером которого является Дусмухаметов, вошел в топ-20 этого рейтинга. Он подчеркнул, что попадание в список — это признание зрительской любви.

«Медиалогия» представила методологию расчета баллов, учитывающую 19 различных параметров. Система анализирует поисковые запросы, время просмотра на ТВ и онлайн-платформах, а также активность обсуждения в социальных сетях.