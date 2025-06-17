Продюсер Арам Арчер заявил, что такие проекты как «Тележка добра» помогают делать мир немного лучше

Российский продюсер и медиаменеджер Арам Арчер в беседе с Общественной Службой Новостей поделился опытом организации благотворительных акций, таких как проект «Тележка добра». Он отметил, что инициатива получила широкую поддержку населения и приобрела федеральные масштабы.

Люди из различных регионов, включая Екатеринбург, Пермь, Краснодар и Москву, активно участвуют в акциях, оказывая помощь нуждающимся семьям, детским домам, медицинским учреждениям и военным госпиталям.

Арчер подчеркнул, что акции становятся регулярными мероприятиями, организуемыми местными жителями самостоятельно. Такой энтузиазм вдохновляет организаторов проекта и мотивирует продолжать распространение инициативы во все большем числе городов.

Проект «Тележка добра» позволяет помогать многим нуждающимся и делает мир немного лучше, привнося радость и тепло в жизни детей и взрослых. Главное стремление участников — стать источником счастья и радости, а не страданий и боли, добавил он.