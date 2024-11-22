Продажу пиротехники в России назвали «конфликтогенной темой» в Центре урегулирования социальных конфликтов

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с радио «Говорит Москва» назвал «конфликтогенной темой» продажу пиротехники под Новый год в России.

Например, для тех, кто живет в приграничных районах, салюты могут стать раздражающим фактором, считает собеседник. А вот в других регионах России дети с нетерпением ждут фейерверков.

«Я бы вообще разделил наше общество на сторонников запуска фейерверков и категорических противников», — добавил эксперт.

Иванов призвал исходить из определенных особенностей того или иного региона и, соответственно, вводить те или иные запреты.