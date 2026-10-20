Продажи успокоительных в России выросли на 45% за девять месяцев

За девять месяцев 2026 года россияне приобрели 108 миллионов упаковок успокоительных средств — на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил сайт mk.ru .

В сентябре продажи седативных препаратов в Москве выросли на 21% к августу, показав максимальный прирост среди российских регионов. Кроме того, с января по август в столице более чем на 60% увеличился спрос на биологически активные добавки с магнием, отметил KP.RU.

Специалисты предостерегли от бесконтрольного приема успокоительных средств и добавок. Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко подчеркнул, что самолечение не решает проблему, а лишь временно приглушает тревогу. По его словам, бесконтрольный прием препаратов грозит развитием зависимости, нарушениями сна и побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта.