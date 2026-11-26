Годовые продажи табачных магазинов в России сократились до 19%. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на статистику Росстата и подсчеты, которые провели в «СберИндексе».

По данным Росстата, в сентябре средняя стоимость пачки сигарет с фильтром в рознице достигла 217,7 рубля (+8,4% год к году), что привело к увеличению теневого оборота.

Эксперт по алкогольному и табачному регулированию московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев связал падение продаж с сокращением числа торговых точек. Бизнес сталкивается с логистическими сложностями и неопределенностью из-за права регионов ограничивать торговлю рядом с образовательными учреждениями и вводить запрет на продажу электронных систем доставки никотина.

Дополнительным фактором перестройки рынка станет обязательное лицензирование розницы с 1 марта 2027 года.