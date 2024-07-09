Продажи перкуссионных массажеров увеличились в России после возросшей популярности Hamster Kombat
В России на маркетплейсах увеличились продажи перкуссионных массажеров после возросшей популярности криптоигры Hamster Kombat. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Перкуссионный массажер — устройство, помогающее разминать мышцы и «тапать» хомяка. Секрет заключается в том, что массажер может «ударить» от 1800 раз в минуту.
Только в июне россияне купили на 179% массажеров больше, чем в мае 2024 года. Приобрести устройство можно по цене от 400 рублей до 156,5 тысячи рублей.
Свыше 5 тысяч пар Подмосковья получили выплату к семейным юбилеям за полгода
Проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию в День семьи
Армению призвали вернуть ее спутники на Землю
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на брак
Киргизия возобновит обслуживание карт «Мир»
Проект для студентов «Практическая академия» стартовал в Химках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте