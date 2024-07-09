Продажи перкуссионных массажеров увеличились в России после возросшей популярности Hamster Kombat

В России на маркетплейсах увеличились продажи перкуссионных массажеров после возросшей популярности криптоигры Hamster Kombat. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Перкуссионный массажер — устройство, помогающее разминать мышцы и «тапать» хомяка. Секрет заключается в том, что массажер может «ударить» от 1800 раз в минуту.

Только в июне россияне купили на 179% массажеров больше, чем в мае 2024 года. Приобрести устройство можно по цене от 400 рублей до 156,5 тысячи рублей.