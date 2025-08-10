Продажи новых электрокаров в России резко упали в первой половине 2025 года

За семь месяцев 2025 года в России продали 6 106 новых электромобилей — это на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, как следует из данных Минпромторга РФ. Статистика основывается на информации, полученной от компании ППК (группа АО «Электронный паспорт») через систему электронных паспортов транспортных средств, сообщил сайт «Москва.ру» .

Согласно «Прайм», доля электрокаров российского производства за семь месяцев увеличилась на девять процентных пунктов по сравнению с тем же периодом 2024 года и составила 27%. Эксперты связывают общее снижение спроса с изменением рыночной ситуации и корректировкой программ господдержки.

Аналитики считают, что увеличение доли отечественных марок на сокращающемся рынке говорит о развитии национального автопрома в сегменте экологичного транспорта. Однако для восстановления роста необходимы меры по стимулированию спроса и поддержка инноваций в отрасли.