Продажа шаров с «веселящим газом» в России может обернуться штрафом

В России предложили штрафовать за продажу шаров с «веселящим газом». Законопроект о введении штрафов направлен в правительство РФ, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам депутата, вдыхание закиси азота, известной как «веселящий газ», может вызвать наркотическое опьянение и серьезно навредить здоровью. Молодежи часто продают такие шары в ночных клубах.

«Будем добиваться ответственности для тех, кто продолжает травить поколение. Законопроект о введении штрафов до 250 тысяч рублей и приостановке деятельности заведения до 90 дней в случае повторного нарушения уже подготовлен и направлен в Правительство», — цитирует Метелева радио Sputnik.

Ранее кабинет министров инициировал процедуру включения закиси азота в перечень одурманивающих веществ из-за участившихся случаев вдыхания «веселящего газа» подростками.