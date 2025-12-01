Продавцы заняли лидирующее место с показателем 8% от общего числа вакансий в Петербурге

Сервис hh.ru составил рейтинг профессий, наиболее востребованных в Санкт-Петербурге. Продавцы занимают лидирующее место с показателем 8% от общего числа вакансий. Второе и третье места поделили упаковщики и комплектовщики, а также операторы контактных центров, составляющие по 3% от всех предложений, написал сайт rosbalt.ru .

Интересно, что в рейтинге исчезли повара и администраторы, которые в 2024 году входили в тройку лидеров. Курьеры и кладовщики, занявшие соответственно четвертое и пятое места, вытеснили из рейтинга водителей и официантов.

Наиболее остро ощущается дефицит продавцов-консультантов, кладовщиков, курьеров и операторов контактных центров. Заработная плата курьеров за год выросла на 28,9 тысячи рублей, а разнорабочих — на 14 тысяч рублей.