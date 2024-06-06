«Про новости мира». Как телеканал 360.ru изменился за 10 лет работы
Дизайнер Лебедев: телеканал 360.ru вырос из просто подмосковного
Телеканал 360.ru значительно изменился за 10 лет работы. Теперь он вещает не только про Подмосковье, но и показывает мировые новости. Об этом дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал журналистке Елене Кононовой на полях ПМЭФ.
«Телеканал 360.ru вырос из просто подмосковного и стал каналом про новости мира. Плюс он ушел из просто „телека“ в „мобилу“, и этот круглосуточный эфир работает на нашем „Потокусе“. И это круто», — заявил Лебедев.
Сайт канала перешел на новый домен 360.ru, а на площадках изменилось не только оформление, но и концепция.
Дизайнер также поговорил с 360.ru о нейросетях, дизайне, патриотизме. В частности, он упомянул: чтобы воспитывать в детях любовь к своей стране, надо правильно доносить до них, какие возможности есть в России.
Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Традиционно он собирал на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса. На мероприятии заключают соглашения и договариваются о сотрудничестве, делятся опытом, обсуждают экономические вопросы, проводят дискуссии и круглые столы.