ПРО Бренд: почти половина мам первоклассников обновят свой гардероб для линейки 1 сентября

Линейка 1 сентября — это важное событие как для первоклассников, так и для их родителей. Поэтому 42% мам будущих школьников планируют обновить гардероб к Дню знаний и одеть ребенка во что-то новое. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование ПРО Бренд.

Согласно данным, 24% матерей не собираются делать покупки для себя и планируют отвести ребенка в школу в наряде из своего старого шкафа. Еще 18% респонденток заявили, что вообще не планируют наряжаться на линейку, предпочтя повседневный стиль.

Среди матерей учащихся 2-11 классов лишь 11% признались, что каждый год покупают новый наряд для школьной линейки. А 8% сказали, что делают это не всегда, но в этом году им захотелось купить что-то новое. Наконец, 29% женщин сообщили, что выберут что-то нарядное из своего гардероба.