Призывавший к ударам по России блогер попал в список террористов и экстремистов

Блогера и математика Михаила Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов после его призывов об ударах по России. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.

По его данным, блогер родился в Москве в 1969 году.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что против блогера возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Сам фигурант находится за границей. Вербицкий* критиковал российское руководство и проведение спецоперации, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокусе» весной 2024 года.

Ранее за оправдание терроризма Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актрису и телеведущую Татьяну Лазареву** к 6,5 года лишения свободы. Артистка скрывается от суда в Европе и зарабатывает благодаря проведению ежемесячных квиз-вечеринок в Испании.