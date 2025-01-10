Призывавший к ударам по России блогер попал в список террористов и экстремистов

Блогера Вербицкого внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: РИА «Новости»

Блогера и математика Михаила Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов после его призывов об ударах по России. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.

По его данным, блогер родился в Москве в 1969 году.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что против блогера возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Сам фигурант находится за границей. Вербицкий* критиковал российское руководство и проведение спецоперации, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокусе» весной 2024 года.

Ранее за оправдание терроризма Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актрису и телеведущую Татьяну Лазареву** к 6,5 года лишения свободы. Артистка скрывается от суда в Европе и зарабатывает благодаря проведению ежемесячных квиз-вечеринок в Испании.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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