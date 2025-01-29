Призы из запаса бабы Зины: в «Пятерочке» запустили новую совместную акцию

Торговая сеть «Пятерочка» и студия Mundfish запустили новую коллаборацию. За покупку готовой еды, выпечки и кофе можно получить призы — мерч компьютерной игры Atomic Heart, сертификаты и даже эксклюзивный компьютер.
Акция получила название «Покупайте готовую еду в „Пятерочке“ и выиграйте призы из запаса бабы Зины». Продукция выполнена в стилистике компьютерной игры. Коллаборацию приурочили к выходу нового дополнения — «Чары морских глубин», — в котором можно увидеть несколько рекламных плакатов магазина.
В одной из «Пятерочек» провели мероприятие с раздачей призов. На нем выстроилась целая очередь фанатов, желающих получить игру или мерч и сфотографироваться с любимыми персонажами.
«В своем продвижении мы часто ориентируемся на молодежь, в том числе на геймеров и любителей эстетики разных игр, потому что для них очень актуальна готовая еда, которая приезжает достаточно быстро и стоит недорого», — рассказал бренд-менеджер «Пятерочки» Святослав Борисовский.
Акция действует во всех магазинах торговой сети и продлится до 10 марта.
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