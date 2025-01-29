Призы из запаса бабы Зины: в «Пятерочке» запустили новую совместную акцию

Торговая сеть «Пятерочка» и студия Mundfish запустили новую коллаборацию . За покупку готовой еды, выпечки и кофе можно получить призы — мерч компьютерной игры Atomic Heart, сертификаты и даже эксклюзивный компьютер.

Акция получила название «Покупайте готовую еду в „Пятерочке“ и выиграйте призы из запаса бабы Зины». Продукция выполнена в стилистике компьютерной игры. Коллаборацию приурочили к выходу нового дополнения — «Чары морских глубин», — в котором можно увидеть несколько рекламных плакатов магазина.

В одной из «Пятерочек» провели мероприятие с раздачей призов. На нем выстроилась целая очередь фанатов, желающих получить игру или мерч и сфотографироваться с любимыми персонажами.