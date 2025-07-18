Привычку постоянно оправдываться назвали препятствием для развития в карьере
Эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT рассказал о вредных привычках, которые могут негативно сказаться на профессиональной репутации.
По его словам, привычка постоянно оправдываться может стать препятствием для развития. Фразы «Не успел из-за нагрузки» или «Это не моя зона ответственности» создают образ ненадежного сотрудника.
Семеренко подчеркнул, что боязнь высказать свое мнение и необоснованная скромность также могут помешать профессиональному росту.
Он отметил: «У тех специалистов, которые аргументированно предлагают идеи, даже если они противоречат мнению начальства, намного больше шансов показать себя достойным сотрудником».
Еще одна привычка, которая может помешать успеху на работе, — нежелание учиться. Отказ осваивать новые технологии или пренебрежение гибкими навыками может привести к профессиональному выгоранию.
Также эксперт упомянул токсичное общение, которое отталкивает коллег и закрывает путь к росту в организации.